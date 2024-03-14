14 марта в Казани состоится международная конференция «Логистика Будущего», которая объединит ведущих игроков отрасли. Мероприятие пройдет на площадке отеля Korston Tower. Деловая программа и регистрация на сайте
На встрече поговорят об особенностях и перспективах развития рынка складской логистики. Участники обсудят вопросы дефицита и нового строительства складов, ажиотаж вокруг автоматизации логистических центров, цифровизации, острые проблемы с дефицитом персонала.
Всего в 2024 году пройдет 11 конференций «Логистика Будущего» в России и странах СНГ — Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Киргизии.
Деловая программа:
10.00 — 10.15
МАРГАРИТА АФЛЕТУНОВА, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами NF Group
-Обзор рынка складской недвижимости
10.15 — 10.40
ДМИТРИЙ ГЕЛЛЕР, директор по развитию автоматизированных решений COMITAS
-Автоматизировать ли склад? Как?
10.40 — 10.55
ИОСИФ СТИБЛО, начальник управления инженерных систем безопасности «Группы ПОЛИПЛАСТИК»
-Как снизить риски повреждения складского оборудования и травматизма на складе
10.55 — 11.10
ДЕНИС ЧЕСНОКОВ, коммерческий директор управления транспортной и складской логистикой ООО «Газпромнефть — Снабжение»
-Логистические решения по промышленной автоперевозке
11.10 — 11.30
СЕРГЕЙ МАЛИНИН, начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.
-Развитие грузовых перевозок в границах Горьковской железной дороги
ОТАР БЕРДЗЕНИШВИЛИ, начальник Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом
-Реализация новых логистических услуг и перспективы развития коммерческой инфраструктуры в Республике Татарстан
11.30 — 11.45
ИВАН ДЕНИСОВ, CEO & owner GTLogistics
-Как просто и быстро внедрить WMS и TMS
11.45 — 12.00
Кофе-пауза
12.00 — 12.15
РОМАН АСТАШКИН, менеджер по работе с ключевыми партнерами SCANCODE
-Трансформация рынка оборудования автоматической идентификации. Как сделать правильный выбор?
12.15 — 12.30
ДМИТРИЙ ЕСИПОВ, менеджер по развитию бизнеса LOGAREON
-Рынок WMS: текущее состояние и векторы развития решений.
Как в современном зоопарке решений сделать единственно верный выбор.
12.30 — 12.45
ВЛАДИМИР ЛЫКОВ, коммерческий директор EME
Инновации в автоматизации — пятое поколение WMS, управление через бизнес-процессы. Как достигнуть максимальной производительности склада при быстром внедрении WMS.
12.45 — 13.00
АЛЕКСАНДР БУТРИМОВ, генеральный директор Проектное бюро «Standart»
Обзор технологических и нормативных аспектов строительства на МК
13.00 — 13.15
СЕРГЕЙ ДУНАЙЦЕВ, директор по автоматизации и интралогистике, компания RackFork
Реализованные проекты с узкопроходными штабеллерами
13.15 — 13.30
КАРИНА ШАМСУТДИНОВА, старший консультант, отдел складской и индустриальной недвижимости CORE.XP
Региональная экспансия онлайн ритейла
13.30 — 13.45
ЕЛЕНА ХВОСТЕНКО, директор по развитию Ромекс Group
Технологические решения для складов E-commerce
13.45 — 16.30
Перерыв
16.30 — 17.30
Экскурсия на логистический центр OZON
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.