Конференция "Логистика будущего"

14 марта в Казани состоится международная конференция «Логистика Будущего», которая объединит ведущих игроков отрасли. Мероприятие пройдет на площадке отеля Korston Tower. Деловая программа и регистрация на сайте



На встрече поговорят об особенностях и перспективах развития рынка складской логистики. Участники обсудят вопросы дефицита и нового строительства складов, ажиотаж вокруг автоматизации логистических центров, цифровизации, острые проблемы с дефицитом персонала.

Всего в 2024 году пройдет 11 конференций «Логистика Будущего» в России и странах СНГ — Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Киргизии.



Деловая программа:

10.00 — 10.15

МАРГАРИТА АФЛЕТУНОВА, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами NF Group

-Обзор рынка складской недвижимости



10.15 — 10.40

ДМИТРИЙ ГЕЛЛЕР, директор по развитию автоматизированных решений COMITAS

-Автоматизировать ли склад? Как?



10.40 — 10.55

ИОСИФ СТИБЛО, начальник управления инженерных систем безопасности «Группы ПОЛИПЛАСТИК»

-Как снизить риски повреждения складского оборудования и травматизма на складе



10.55 — 11.10

ДЕНИС ЧЕСНОКОВ, коммерческий директор управления транспортной и складской логистикой ООО «Газпромнефть — Снабжение»

-Логистические решения по промышленной автоперевозке



11.10 — 11.30

СЕРГЕЙ МАЛИНИН, начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.

-Развитие грузовых перевозок в границах Горьковской железной дороги



ОТАР БЕРДЗЕНИШВИЛИ, начальник Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом

-Реализация новых логистических услуг и перспективы развития коммерческой инфраструктуры в Республике Татарстан



11.30 — 11.45

ИВАН ДЕНИСОВ, CEO & owner GTLogistics

-Как просто и быстро внедрить WMS и TMS



11.45 — 12.00

Кофе-пауза



12.00 — 12.15

РОМАН АСТАШКИН, менеджер по работе с ключевыми партнерами SCANCODE

-Трансформация рынка оборудования автоматической идентификации. Как сделать правильный выбор?



12.15 — 12.30

ДМИТРИЙ ЕСИПОВ, менеджер по развитию бизнеса LOGAREON

-Рынок WMS: текущее состояние и векторы развития решений.

Как в современном зоопарке решений сделать единственно верный выбор.



12.30 — 12.45

ВЛАДИМИР ЛЫКОВ, коммерческий директор EME

Инновации в автоматизации — пятое поколение WMS, управление через бизнес-процессы. Как достигнуть максимальной производительности склада при быстром внедрении WMS.



12.45 — 13.00

АЛЕКСАНДР БУТРИМОВ, генеральный директор Проектное бюро «Standart»

Обзор технологических и нормативных аспектов строительства на МК



13.00 — 13.15

СЕРГЕЙ ДУНАЙЦЕВ, директор по автоматизации и интралогистике, компания RackFork

Реализованные проекты с узкопроходными штабеллерами



13.15 — 13.30

КАРИНА ШАМСУТДИНОВА, старший консультант, отдел складской и индустриальной недвижимости CORE.XP

Региональная экспансия онлайн ритейла



13.30 — 13.45

ЕЛЕНА ХВОСТЕНКО, директор по развитию Ромекс Group

Технологические решения для складов E-commerce



13.45 — 16.30

Перерыв



16.30 — 17.30

Экскурсия на логистический центр OZON

