Online-конференция с Рустемом Гариповым, начальником Управления ГИБДД МВД по РТ

19 июля в 11:30 состоится онлайн-конференция на тему «Безопасность на дорогах Татарстана», где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Рустем Гарипов, начальник Управления ГИБДД МВД по РТ, полковник полиции.
