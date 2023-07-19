19 июл 2023

Online-конференция с Рустемом Гариповым, начальником Управления ГИБДД МВД по РТ

Смотреть видеозапись

19 июля в 11:30 состоится онлайн-конференция на тему «Безопасность на дорогах Татарстана», где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Рустем Гарипов, начальник Управления ГИБДД МВД по РТ, полковник полиции.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Партнеры

Официальные партнеры:

Календарь

Все мероприятия