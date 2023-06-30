30 июн 2023

Online-конференция с Шамилем Агеевым, председателем союза "Торгово-промышленная палата РТ"

Смотреть видеозапись

30 июня в 15:30 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Шамиль Агеев, председатель союза «Торгово-промышленная палата РТ».

Вопросы к обсуждению:

  • Как снижение экспорта скажется на топливном рынке и ценообразовании в Татарстане?
  • Как решаются задачи по импортозамещению в Татарстане?
  • Насколько эффективны инструменты господдержки малого и среднего бизнеса в условиях непростой экономической обстановки;
  • Республика Татарстан поднялась на второе место в Индексе административного давления. С чем это связано?
  • В начале сентября в Казани пройдет форум РОСТКИ. На что будет направлен фокус внимания?
  • Какие основные направления деятельности для «Торгово-промышленной палаты» приоритетны на сегодняшний день ?

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Партнеры

Официальные партнеры:

Календарь

Все мероприятия