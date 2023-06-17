Летний книжный фестиваль «Смены»

В Казани 17—18 июня в шестой раз пройдет Летний книжный фестиваль, созданный Центром современной культуры «Смена». В рамках мероприятия состоятся книжная ярмарка с участием более 80 российских издательств, более 50 встреч с писателями, лекций, дискуссий и мастер-классов, а также концерты, спектакли и выставки.

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Национальной библиотекой Татарстана и Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Стратегический партнер фестиваля — Фонд «Живой город».

Отдельной частью фестиваля станет перформативная программа — ее откроет презентация нового пространства архива Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Булата Галеева и ночной перформанс с реконструированным светомузыкальным инструментом «Кристалл», созданным «прометеевцами» в 1960-х годах. Театральная площадка MOÑ представит новый проект «Видимо-невидимо», в рамках которого школьники из сел и деревень Татарстана презентуют собственные спектакли, а лаборатория «Угол» проведет серию перформансов.

Больше информации — на сайте Летнего книжного фестиваля https://s-m-e-n-a.org/lkf2023/

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