Международная конференция «Нева Ингредиентс. Еда и технологии».

Ведущий экспертный слёт игроков рынка ингредиентов пройдёт в Санкт-Петербурге

31 мая — 1 июня 2023 года в Санкт-Петербурге состоится одно из самых многообещающих мероприятий в сфере пищевой отрасли — Конференция «Нева Ингредиентс. Еда и технологии».

Организатором выступил издательский домом «СФЕРА», являющийся участником Комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ. Ведущий отраслевой партнёр мероприятия — Союз Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ). Наиболее активные члены этого объединения примут непосредственное участие в Конференции и поделятся своими знаниями и опытом с другими игроками рынка ингредиентов.

Не упустите возможность стать частью этого значимого отраслевого мероприятия!

Основная целевая аудитория — производители продуктов питания, производители и поставщики ингредиентов, переработчики сырья, производители «пищевой» химии и ТВС.

В программе Конференции предусмотрены различные форматы обсуждений, включая сессии по ключевым темам, круглые столы и деловые встречи.

Официальная Программа включает:

• Тенденции, прогнозы и подходы к анализу рынка ингредиентов через призму торгового баланса и производства/потребления основных групп пищевой продукции;

• Потребительские предпочтения, векторы их развития и роль ингредиентов в маркетинговых стратегиях;

• Текущую ситуацию и инструменты решения задач в сфере достижения самообеспечения производства пищевых ингредиентов и малотоннажной «пищевой» химии;

• Меры поддержки для развития и наращивания объемов производства биотехнологической и химической продукции, возможности диверсификации действующих производств с учетом нарастающей тенденции экономической изоляции;

• Новые направления и технологии — механизмы ускоренного внедрения инноваций и научных разработок, формирования профессионального применения ингредиентов, подходов к регламентации и выведению новых продуктов на рынок в парадигме стандартизации и обязательных требований технического регулирования;

• Применение ингредиентов в пищевых технологиях и переработке сырья, добавленная польза, экономика производства и технологическая эффективность.

На бизнес-площадке будет опробован новый формат делового экспертного взаимодействия — открытый круглый стол в формате бизнес-знакомство «Кто есть кто на рынке пищевых ингредиентов РФ и ЕАЭС». Stand-Up формат позволит познакомить участников с действующими предприятиями и проектируемыми производствами в сфере ингредиентов, «пищевой» химии и технологических средств для переработки сырья и провести открытое обсуждение проблемных вопросов.

Участников Конференции «Нева Ингредиентс. Еда и технологии» ждут интересные доклады, инновационные идеи и продуктивное общение с коллегами и экспертами. Это отличная возможность узнать о новейших достижениях в области пищевых ингредиентов и технологий, а также приумножить свои деловые контакты и расширить партнёрскую сеть.