Российская неделя высоких технологий (РНВТ)

С 11 по 14 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Российская неделя высоких технологий-2023» (РНВТ) — одно из крупнейших мероприятий в России и странах СНГ, объединяющее сразу несколько выставок, форумов и конференций, а также специалистов в области информационных и коммуникационных технологий, навигации и телематики.

Основные события Недели:



международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2023»,

международный форум «Автонет-2023» — форум инновационных транспортных технологий,

международный навигационный форум и конгресс «Сфера»,

экспозиция навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2023»,

форумы «Связь-2023» и «Российский софт: эффективные решения для цифровой экономики».

«Российская неделя высоких технологий» вошла в план основных мероприятий Десятилетия науки и технологий, в инициативу «Проектирование будущего», целью которой является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

Ключевыми темами дискуссий станут внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, меры государственной поддержки бизнеса, экспортные возможности российского телекоммуникационного оборудования, курс на импортозамещение.