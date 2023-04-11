Российская неделя высоких технологий (РНВТ)

С 11 по 14 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Российская неделя высоких технологий-2023» (РНВТ) — одно из крупнейших мероприятий в России и странах СНГ, объединяющее сразу несколько выставок, форумов и конференций, а также специалистов в области информационных и коммуникационных технологий, навигации и телематики.
Основные события Недели:
«Российская неделя высоких технологий» вошла в план основных мероприятий Десятилетия науки и технологий, в инициативу «Проектирование будущего», целью которой является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.
Ключевыми темами дискуссий станут внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, меры государственной поддержки бизнеса, экспортные возможности российского телекоммуникационного оборудования, курс на импортозамещение.
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