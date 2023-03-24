24 мар 2023

Бизнес-бранч «Рынок коммерческой недвижимости Казани – 2023»

Бизнес-бранч «Рынок коммерческой недвижимости Казани – 2023»

За счет чего растет рынок офисных центров, показывающий множество новых предложений, в том числе в индустриальном сегменте производственных и складских площадей.

Как менялась и будет меняться цена на аренду и покупку коммерческой недвижимости в Казани и во что нужно инвестировать уже сегодня — обсудим с экспертами рынка коммерческой недвижимости Казани и Татарстана 24 марта на бизнес-бранче «Реального времени»

Основные тезисы:

  • Как изменился спрос на аренду офисных помещений Казани? Офисы каких классов востребованы сегодня больше других.
  • На рынке видна активность в сегменте продажи офисных помещений. Насколько насыщен рынок качественными предложениями в сегментах офисной недвижимости.
  • Как никогда растет по стране спрос на индустриальные площади: производственные помещения и склады. Какова динамика в этом сегменте в Татарстане? Ожидается ли ажиотаж и планируется ли введение новых объектов в 2023 году
  • Как менялась цена за покупку и аренду офисных метров в Казани и других городах Татарстана за год? Насколько сейчас чувствителен это рынок к общей экономической ситуации в стране
  • В какие объекты коммерческой недвижимости сегодня выгодно инвестировать?
  • Сколько можно заработать на популярном у инвесторов направлении апарт-отелей?
  • С какими рисками сталкиваются девелоперы и инвесторы сегодня в 2023 году?

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