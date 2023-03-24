Бизнес-бранч «Рынок коммерческой недвижимости Казани – 2023»

За счет чего растет рынок офисных центров, показывающий множество новых предложений, в том числе в индустриальном сегменте производственных и складских площадей.



Как менялась и будет меняться цена на аренду и покупку коммерческой недвижимости в Казани и во что нужно инвестировать уже сегодня — обсудим с экспертами рынка коммерческой недвижимости Казани и Татарстана 24 марта на бизнес-бранче «Реального времени»

Основные тезисы: