13 мар 2023

Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России NEFT 4.0

Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России NEFT 4.0

Более 200 топ-менеджеров из лидирующих нефтегазовых и IT-компаний России соберутся на площадке NEFT 4.0, чтобы обсудить новые стратегии развития отрасли, продемонстрировать последние цифровые решения, установить новые контакты для совместного сотрудничества и раскрыть потенциал цифровой трансформации для российской нефтегазовой отрасли.

Ключевые моменты конгресса:

  • Доклады экспертов, напрямую работающих над основными цифровыми проектами импортозамещения;
  • Гарантированные B2B-встречи с менеджментом крупнейших нефтегазовых и IT-компаний;
  • Выставка инновационных решений и конкурентоспособных аналогов зарубежных технологий от ведущих цифровых вендоров;
  • Успешные практики внедрения цифровых решений, управления производством и автоматизации: AI&ML, роботизация, цифровой завод, и IoT.

Календарь

Все мероприятия