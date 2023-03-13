Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России NEFT 4.0

Более 200 топ-менеджеров из лидирующих нефтегазовых и IT-компаний России соберутся на площадке NEFT 4.0, чтобы обсудить новые стратегии развития отрасли, продемонстрировать последние цифровые решения, установить новые контакты для совместного сотрудничества и раскрыть потенциал цифровой трансформации для российской нефтегазовой отрасли.
Ключевые моменты конгресса:
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