Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой

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Как обстоят дела на рынке труда Татарстана, ждет ли нашу республику кадровый голод и как обрести новую специальность на эти и другие вопросы интернет-газеты «Реальное время» 2 февраля в 10:30 в прямом эфире ответит Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

— Ситуация на рынке труда Республики Татарстан;

— Меры поддержки занятости населения в 2023 году. Подробнее о том, что такое общественные работы, временные работы, субсидированный найм;

— Выплаты при переезде работников оборонно-промышленного комплекса;

— Как изменился порядок квотирования рабочих мест.

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