Экспресс-курс "Как прочитать человека за 5 минут"

Современная психология позволяет определить характер, интересы, способности человека и даже предсказать его поведение. Все это возможно благодаря теории «7 радикалов», которая активно применяется в спецслужбах, политике и даже подборе персонала. Разработчик этой теории, Виктор Пономаренко проведет в Казани экспресс-курс и расскажет о применении этой техники в бизнесе и личной жизни.

Виктор Пономаренко - один из лучших психологов России, полковник запаса ФСБ, автор книг, участник многих ТВ-проектов, в т.ч. шоу "Перезагрузка" на ТНТ. Награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 1-й степеней и другими государственными наградами.

10 июля в «Корстоне» пройдет семинар одного из известнейших психологов России, полковника запаса ФСБ, эксперта программы «Перезагрузка» на телеканале «ТНТ», бизнес-тренера Виктора Пономаренко. За 3,5 часа в рамках экспресс-курса участники получат систему психодиагностики (определения личности) человека и смогут подбирать персональный подход к каждому человеку, определять способности и соответствие должности, прогнозировать поведение людей в сложных ситуациях и рационально управлять стилем своего поведения.

Система «7 радикалов» уже более 15 лет применяется в спец. службах и крупных корпорациях, а также применяется более, чем в 8 странах мира.

По завершении тренинга участники смогут*:

Буквально с первого взгляда, в течение нескольких секунд определять основные черты характера партнера по общению (взаимодействию) - коллеги, подчиненного. При этом понимать этого человека лучше, чем, подчас, он понимает себя сам. Исходя из выявленных индивидуально-психологических особенностей (черт характера), профессионально ставить перед партнером цели и задачи, заранее знать круг задач, с которыми он будет справляться легко, результативно, без дополнительного стимулирования. Применять инструменты нематериальной мотивации и давать эффектиную для данного человека обратную связь. Определять сферу оптимальной деловой компетенции для партнера, что необходимо при распределении сфер ответственности в рамках любого проекта. Выстраивать линию своего поведения по отношению к партнеру, позволяющую добиваться весомых совместных результатов при минимуме непроизводительных затрат, избегать бестактностей и иных грубых коммуникативных ошибок. С большей лояльностью относиться к окружающим людям, хорошо разбираться в мотивах их поведения, взаимодействовать не с иллюзией человека, созданной собственным воображением, а с реальной личностью во всех ее психофизических подробностях.

Блок 1 – самая полезная информация и практика распознавания составляющих элементов характера (радикалов).

Участники изучают группы взаимозависимых черт характера – радикалы – с точки зрения их происхождения (связи с темпераментом и интеллектом) и социального значения (основные сферы применения). Как это использовать при управлении и построении отношений. Во время изучения каждого радикала информация приломляется к системе управления. Как эффетивнее организовать работу сотрудника, планировать, мотивировать, давать обратную связь. Как он будет вести себя в тех или иных ситуациях.

На обширном слайдовом материале осваивают методику распознавания радикалов (характера человека и его намерений) по доступным наблюдению признакам:

по особенностям телосложения, оформления внешности, мимики и пластики;

по использованию характерных обиходных предметов и специфике обустройства обитаемого пространства (рабочий кабинет, жилое помещение).

Получают рекомендации по эффективному взаимодействию с лицами, обладающими ярко выраженными, доминирующими в характере радикалами.

Блок 2 – освоение методики распознавания реального характера (всей совокупности индивидуальных психологических особенностей партнера по общению и взаимодействию).

Участники осваивают методику попарного сравнения радикалов и учатся строить психологический профиль личности: из каких радикалов состоит изучаемый характер, и как они влияют друг на друга, формируя единое целое.

* Данный результат не является гарантированным, получить подробную информацию вы можете на сайте kazan.victorponomarenko.ru

и по телефону 249-56-62.



