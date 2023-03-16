Российский венчурный форум

Российский венчурный форум 2023 пройдет в МВЦ «Казань Экспо» 16 марта 2023 в онлайн- и офлайн-форматах и соберет более трех тысяч участников.

Представители ведущих венчурных фондов, инвестиционных компаний, венчурные инвесторы и бизнес-ангелы, предприниматели высокотехнологичного сектора и стартапы при участии государственного сектора Российской Федерации и Республики Татарстан соберутся, чтобы обсудить новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене. В повестку войдут темы, связанные с актуальными вопросами для участников рынка: корпоративные инновации, коммерциализация и управление интеллектуальной собственностью, государственная поддержка инновационных проектов, участие российских венчурных фондов, цифровая экономика, искусственный интеллект, НТИ и многие другие.

В рамках мероприятия пройдет отбор для участия в Акселерационной программе для технологических компаний с участием представителей венчурной отрасли. Высокотехнологичные компании, заинтересованные в привлечении капитала, представят свои решения. Победители получат инвестиции от организаторов и возможность привлечь инвестиции от партнеров.