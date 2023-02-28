С 28 февраля по 3 марта 2023 года состоится «Российская строительная неделя-2023». Цель мероприятия — объединение выставочно-конгрессного потенциала строительного комплекса России для реализации государственных программ и национальных проектов, программ реновации жилищного фонда, формирования современной городской среды, поддержки малоэтажного домостроения.
В рамках Недели проходят знаковые для строительной отрасли мероприятия: международная выставка RosBuild, салон «Малоэтажное домостроение», деловой форум «Строим будущее России вместе». Центральным событием форума станет VIII Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства. Среди главных тем — развитие жилищного строительства в условиях нынешней геополитической ситуации, стимулирование инвестиционной деятельности, вопросы устойчивого развития производства строительных материалов.
За 4 дня работы форума пройдут мероприятия, посвященные развитию ипотечного кредитования, спорам о качестве квартир в новостройках, проектному финансированию жилищного строительства, развитию системы независимой оценки квалификации в строительстве, зеленому строительству и эксплуатации, проектам будущего, развитию технического регулирования в строительстве и другим важным темам. Впервые будет освещена тема «Аддитивные технологии в строительстве». Состоится церемония награждения победителей конкурса «ТОП ЖК-2023».
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