Online-конференция с главным экспертом ООО "ИнфоТЭК-КОНСАЛТ"

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28 октября в 11:00 в прямом эфире на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Тамара Канделаки, главный эксперт ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»



Вопросы к обсуждению:

В Татарстане есть и добыча, и переработка. В масштабах страны все чаще и увереннее заявляется о необходимости больше внимания уделять вопросам переработки нефтяного углеводородного сырья здесь — в России. Насколько это удается? Насколько это необходимо? Как развивается рынок нефтепереработки в России?

Сжиженные углеводородные газы. Какие изменения в отрасли производства, реализации, переработки СУГ произошли после принятия закона об обратных акцизах на это вид сырья?

Каковы возможности российских производителей смазочных материалов по замещению импорта? Хватает ли производств, а на этих производствах мощностей? Какие новые игроки появились на рынке?

Каковы возможности российских производителей смазочных материалов по замещению импорта? Хватает ли производств, а на этих производствах мощностей? Какие новые игроки появились на рынке? Постоянно растущее санкционное давление на Россию. 8 пакетов санкций, часть из которых косвенно или напрямую затрагивают интересы нефтепереработки. Можно ли сейчас говорить о каких-то цифрах: суммах, процентах урона отрасли от таких действий бывших партнеров? Что можно сказать о перспективах и направлениях дальнейшего развития нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей России в целом?

Насколько сильно и как меняются рынки и география сбыта нефтедобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтегазохимической отраслей России. Какие прогнозы по этой динамике можно сделать на обозримую перспективу?

Онлайн-трансляция «Реального времени»

11.06 В России прямогонного бензина достаточно, страна обеспечивает свои потребности и другие страны мира, заявила в прямом эфире интернет-газеты «Реальное время» Тамара Канделаки, главный эксперт ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ».

— В целом Россия избыточна по прямогонному бензину. Пиролиз прямогонного бензина несколько дороже, чем пиролиз этана (другой способ производства нефтепродуктов — прим.ред.). Показатели CapEx при пиролизе прямогонного бензина выше, себестоимость выше, чем на этане. Но благодаря этому он производит больше видов нефтепродуктов, чем чисто на этане. Если говорить проще, то в этой цепочке находятся множество нефтепродуктов, в том числе и шины. Дефицита этого продукта в России нет, мы обеспечиваем себя и другие страны, — подчеркнула она.

11.11 Если установка КГПТО, введенная по технологии VCC, будет работать устойчиво, то проект ТАИФ-НК получит большое будущее, отметила в прямом эфире интернет-газеты «Реальное время» Тамара Канделаки.

— В мировой практике нефтепереработки самым узким местом остается переработка гудрона. Чем лучше организована его переработка, тем выше рентабельность производства. По ее словам, традиционные технологии переработки гудрона, направленные на выпуск кокса и битума, имеют ограничения в сбыте продукции. Нельзя выпускать продукцию, если ее нельзя продать, — заметила спикер.

11.15 Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти КГПТО, построенный ТАИФ-НК, стал первый в мире, кто работает по технологии Veba Combi Cracker (VCC). По словам Тамары Канделаки, переработки гудрона по технологии VCC обладает «другим набором продуктов». Но, с другой стороны, есть вопрос устойчивости работы установки. «Это первая установка в мире, и она очень интересная. Если она будет работать устойчиво, то у этого процесса большое будущего».

11.20 В России 7-8 нефтеперерабатывающих заводов планируют заняться переработкой гудрона

— 7 или 8 российских НПЗ планируют решать вопросы с гудроном. Среди них — НПЗ на юге страны, — сообщила в ходе интернет-конференции с «Реальным временем» Тамара Канделаки. — В Российской Федерации действует 38 нефтеперерабатывающих заводов. 7 или 8 планируют решать вопросы с гудроном. Среди них — южные заводы.

По ее мнению, ТАНК-НК, построивший Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти по технологии VСС, мог бы распространить опыт среди других предприятий отрасли. По ее словам, ТАИФ является правообладателем лицензии зарубежной технологии переработки гудрона, «поэтому смогут продавать технологии».

11.25 Правда, перспективы ее тиражирования будут зависеть от возможностей машиностроительных заводов РФ. «Как сработает машиностроение, сможет ли оно обеспечить производство полного комплекта того, что входит в эту технологию для других заводов. Но в Татарстане сильное машиностроение, поэтому я думаю, что справятся», — отметила она.

11.28 С введением закона об обратном акцизе внутри страны увеличилось потребление СУГ

— Когда был введен обратный акциз на СУГ, выросло его потребление в нефтехимии, почти все в сфере пиролиза. Применение СУГ стало более выгодным, и выросло потребление, — рассказала Тамара Канделаки.

В условиях избытка дизельного топлива производителям придется искать новые каналы сбыта в дружественных странах, считает эксперт.

11.31 — Россия очень сильно профицитна по дизельному топливу и значительная часть раньше уходила на экспорт, — напомнила Тамара Канделаки.

По ее мнению, есть два пути — это сбыт на внутреннем рынке, где объемы продаж напрямую будут зависеть от темпов развития разных отраслей. «Будет рост — будет спрос, будет снижение — значит снизится», — сказала она.

11.33 Но рост не может произойти в моменте, заметила Канделаки. Поэтому нужно искать новые экспортные рынки, новые логистические направления в дружественных странах. Но при этом нужно иметь в виду, что эти страны имеют свои особенности, предупреждает эксперт. К примеру, Китай не импортирует готовые нефтепродукты от слова «совсем». С дизельным топливом лучше туда не ездить, сказала она.

11.36 ПФО по итогам 2021 года стал лидером по производству дизельного топлива в РФ, а Татарстан один из лидеров в ПФO. Часть продукции расходилось внутри страны, и немалая шла на экспорт.

В России потенциал импортозамещения смазочных масел высок, считает Тамара Канделаки, главный эксперт ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ».

С уходом значительного количества зарубежных производителей смазочных масел из России российские предприятия начали осваивать новые ниши. «У смазочных масел широкий ассортимент, несколько сотен наименований, — рассказала в прямом эфире Тамара Канделаки. — Базовые масло производит ТАНЕКО. Остальные добавляют присадки и производят. В целом у нас сильная отрасль с точки зрения освоения новых рецептов. Они прорабатывают очень широкую линейку».



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