21 сен 2022

Образовательная IT-конференция Up!Date 2022

Образовательная IT-конференция Up!Date 2022

21 сентября с 14:00 до 19:00 в рамках международного форума Kazan Digital Week состоится образовательная IT-конференция Up!Date 2022.

Ключевые спикеры:

  • Алексей Данилов, Яндекс, Москва. Направление «DevOps»;
  • Евгений Пешков, Тинькофф, Москва. Направление «Backend», «.NET»;
  • Семен Левенсон, Яндекс, Москва. Направление «Frontend»
  • Алексей Лесовский, Postgres Professional, Екатеринбург. Направление «Database»;
  • Александр Кварацхелия, БАРС Груп, Казань. Направление «Аналитика»;
  • Михаил Цыкарев, ICL Services, Казань. Направление «Бизнес-анализ» и «Управление проектами».

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Подробности и регистрация на сайте мероприятия. Участников ждут мощная прокачка знаний, плодотворный нетворкинг, стильный мерч, кофе-брейк и вдохновляющая атмосфера.

IT-конференция Up!Date 2022 организована при поддержке российского разработчика ПО «БАРС Груп».

Место проведения — МВЦ «Казань Экспо». Для участников будет организован бесплатный трансфер (автобусы из Казани и обратно).

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