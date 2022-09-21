21 сентября с 14:00 до 19:00 в рамках международного форума Kazan Digital Week состоится образовательная IT-конференция Up!Date 2022.
Ключевые спикеры:
Участие бесплатное, количество мест ограничено. Подробности и регистрация на сайте мероприятия. Участников ждут мощная прокачка знаний, плодотворный нетворкинг, стильный мерч, кофе-брейк и вдохновляющая атмосфера.
IT-конференция Up!Date 2022 организована при поддержке российского разработчика ПО «БАРС Груп».
Место проведения — МВЦ «Казань Экспо». Для участников будет организован бесплатный трансфер (автобусы из Казани и обратно).
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