25 июл 2022

Дневной эфир «Реального времени»

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Дневной эфир «Реального времени» 25 июля

14:00 Владимир Кутилов, политтехнолог, соучредитель Ассоциации интернет-технологов, учредитель PR-агентства «Теория Дарвина»

14:30 Венера Баговиева, директор радио DFM и радио «Искатель» в Казани

15:00 Юрий Алаев, журналист, издатель

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