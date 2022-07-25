Дневной эфир «Реального времени» 25 июля
14:00 Владимир Кутилов, политтехнолог, соучредитель Ассоциации интернет-технологов, учредитель PR-агентства «Теория Дарвина»
14:30 Венера Баговиева, директор радио DFM и радио «Искатель» в Казани
15:00 Юрий Алаев, журналист, издатель
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.