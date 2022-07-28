28 июля в Казани состоится 4-я конференция «Маркетинг #реальноговремени: приручить «новую реальность» или как компаниям использовать новые каналы коммуникации»
Весна 2022 года стала для российского рекламного рынка точкой отсчета «новой реальности»: блокировка популярных соцсетей, изменения требований госрегуляторов рынка, отключение от контекстно-медийной сети Google, запрет рекламы на YouTube, изменение пользовательских запросов и т.д.
До сих пор остаются актуальны вопросы:
Чтобы разобраться вместе, редакция интернет-газеты «Реальное время» собирает на площадке конференции спикеров-практиков в области медиа, digital-маркетинга и PR, которые расскажут, о том какие возможности открывает сегодняшняя ситуация для сохранения и расширения коммуникационной активности.
Практика показывает, что выигрывает тот бренд, которые не только соберет больше всего касаний в информационном поле, а тот, который сможет создать открытую коммуникацию и завоевать лояльность аудитории. Поэтому мы поговорим и о том, как превратить рекламную активность и пиар в инструмент, который поможет бизнесу удержаться на плаву в любых меняющихся обстоятельствах.
Кому это будет полезно:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.