Конференция «Маркетинг #реальноговремени: приручить «новую реальность» или как компаниям использовать новые каналы коммуникации»

28 июля в Казани состоится 4-я конференция «Маркетинг #реальноговремени: приручить «новую реальность» или как компаниям использовать новые каналы коммуникации»

Весна 2022 года стала для российского рекламного рынка точкой отсчета «новой реальности»: блокировка популярных соцсетей, изменения требований госрегуляторов рынка, отключение от контекстно-медийной сети Google, запрет рекламы на YouTube, изменение пользовательских запросов и т.д.

До сих пор остаются актуальны вопросы:

Как адаптироваться к новым возможностям и выстоять в условиях турбулентности постоянно меняющегося медиа рынка?

Как не потерять, а нарастить аудиторию с помощью социальных сетей?

Как привлечь новых клиентов, через какие каналы сегодня эффективно рассказывать о своем бизнесе и товарах?

Чтобы разобраться вместе, редакция интернет-газеты «Реальное время» собирает на площадке конференции спикеров-практиков в области медиа, digital-маркетинга и PR, которые расскажут, о том какие возможности открывает сегодняшняя ситуация для сохранения и расширения коммуникационной активности.

Практика показывает, что выигрывает тот бренд, которые не только соберет больше всего касаний в информационном поле, а тот, который сможет создать открытую коммуникацию и завоевать лояльность аудитории. Поэтому мы поговорим и о том, как превратить рекламную активность и пиар в инструмент, который поможет бизнесу удержаться на плаву в любых меняющихся обстоятельствах.

Кому это будет полезно:

PR-директорам и PR-специалистам разного уровня;

Маркетологам и руководителям отделов маркетинга;

Руководителям и собственникам бизнеса;

Digital-специалистам;

Представителям рекламных, креативных, маркетинговых и event-агентств;

Специалистам по работе с личным брендом;

Профессиональным консультантам.

Эксперты

Сергей Кощеев, главный редактор интернет-газеты «Реальное время» ТЕМА: «Как в новой реальности журналистам и пиарщикам услышать друг друга»

Андрей Анисимов, директор агентства интернет-рекламы «Реаспект» ТЕМА: «Анализ, осмысление и шаги на изменившемся маркетинговом ландшафте»

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