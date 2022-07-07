Встреча с турецкой бизнес-делегацией: «Татарстан - Турция: как наладить новые бизнес-связи»

Компания «DiscoverEvents» при поддержке интернет-газеты «Реальное время» и приглашает принять участие во встрече с турецкой бизнес-делегацией: «Татарстан — Турция: как наладить новые бизнес-связи».

Мероприятие состоится 7 июля в 10.00 в конференц-зале МВЦ «Казань Экспо» в рамках международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА-2022»

Чтобы принять участие в деловой встрече, пройдите регистрацию.

Продолжительность встречи: 1,5-2 часа.

Глобальное изменение логистических цепочек, обрыв связей со многими странами затронули буквально все отрасли российской торговли и промышленности, в том числе и агропромышленный сектор. В этой связи особенно важно искать новые источники импортных поставок, расширять международные связи и строить торговые цепочки. В рамках встречи представители бизнеса Татарстана познакомятся с представителями 10 компаний из Турецкой Республики — химические и органические удобрения, сельхоз техника и запчасти для нее, передвижные электростанции, производство семян, техника для кормовых смесей, системы управления удобрениями, доильное оборудование, оборудование для кормления и другое.

Подробнее о турецких предприятиях, которые ищут татарстанских партнеров и рассматривают инвестиции в республику, можно будет узнать в процессе их презентации.



