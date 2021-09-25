25
сен 2021
Всероссийская конференция по маркетплейсам в Казани
25 сентября в 11:00 в Казани стартует Всероссийская конференция селлеров маркетплейсов. Мероприятие состоится на территории Университета управления ТИСБИ (ул. Муштари, 13).
Спикеры конференции:
Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ, специалист в области управления предприятиями.
- Эрнест Валеев, директор транспортной компании DHL Казань.
- Азат Шакуров, основатель Seller Help — компании, осуществляющей техническую поддержку начинающих селлеров на маркетплейсах, технического партнера Озон и Яндекс-маркет.
- Валерия Ладанова, сооснователь компании Seller Help, амбассадор Ozon.ru.
- Евгения Сонц, PR-консультант с 20-летним опытом, специализируется на сопровождении малого бизнеса.
- Особенности продвижения на маркетплейсах. Как сфотографировать товар? Как описать? Зачем селлеру «прямой эфир»?
- Новости маркетплейсов: основные изменения. Навигатор в бурном море онлайн-торговли.
- Выбор трендовых товаров и поставщиков. Что, почем и у кого заказывать?
- Бизнес-план «на коленке». Как понять, зарабатываю я или прогораю?
- Международная экспресс-доставка в помощь селлерам маркетплейсов. Кто привезет быстро? Куда обращаться и какие документы готовить? Когда пора самому становиться всемирным?
На конференции будут рассмотрены наиболее актуальные для селлеров темы:
- Быстрый старт на маркетплейсе. Как выбрать основной и сопутствующий товары?
- Где достать денег и сколько нужно для начала? Как заработать на маркетплейсах, если я не селлер?
- Особенности продвижения на маркетплейсах. Как сфотографировать товар? Как описать? Зачем селлеру «прямой эфир»?
- Новости маркетплейсов: основные изменения. Навигатор в бурном море онлайн-торговли.
- Выбор трендовых товаров и поставщиков. Что, почем и у кого заказывать?
- Бизнес-план «на коленке». Как понять, зарабатываю я или прогораю?
- Международная экспресс-доставка в помощь селлерам маркетплейсов. Кто привезет быстро? Куда обращаться и какие документы готовить? Когда пора самому становиться всемирным?
Участие бесплатное, регистрация на сайте конференции обязательна. Для входа в университет необходим документ, удостоверяющий личность.