III Международная выставка-салон спецтранспорта "SpecTransExpo-2021"

Международный салон спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021" впервые проводится в Республике Татарстан как межотраслевая выставка специального транспорта. Даты мероприятия — 18-20 мая 2021 г.
Тематика салона представляет все виды транспортных средств, оборудования и комплектующих, используемых для решения отраслевых задач, и состоит из разделов:
Участники салона — крупные автомобильные заводы и корпорации, производящие все виды автомобильных, водных и воздушных транспортных средств, используемых для транспортировки грузов, перевозки пассажиров, а также выполняющих специальные отраслевые задачи.
Программа III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021" формируется как деловая площадка для обсуждения актуальных вопросов развития машиностроительной отрасли, показа высокотехнологичных образцов отечественных предприятий — производителей, обмена опытом с зарубежными лидерами автомобильной промышленности.
В рамках салона пройдет Всероссийская отраслевая конференция «Машиностроение: стратегии развития», к участию в которой приглашаются представители федеральных и региональных органов власти, курирующих развитие транспортной инфраструктуры, руководители корпораций и предприятий — производителей транспорта, топ-менеджмент машиностроительных компаний, транспортных узлов и компаний — поставщиков оборудования для машиностроительной отрасли.
III Международный салон спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021" пройдет на площадке МВЦ «Казань ЭКСПО», РТ, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул.Выставочная, зд 1.
Дирекция Международного салона спецтранспорта «SpecTransExpo-2021": тел.: 7 (495) 937 40 81, e-mail: bizon@b95.ru
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