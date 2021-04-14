С 14 по 16 апреля 2021 года в Казани проводится выставка современных технологий в сфере безопасности «Безопасность. Связь. Интернет».
Эта оптимальная офлайн-платформа для коммуникаций представителей рынка технологий в области безопасности, а также для заключения договоров на поставку оборудования и технических средств обеспечения безопасности, оповещения, контроля доступа, противопожарной защиты, средств индивидуальной защиты и другого необходимого оборудования.
25-я специализированная выставка «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ» проходит на одной площадке с крупнейшей строительной выставкой Поволжья — «ВолгаСтройЭкспо» — выставкой строительных и отделочных материалов, строительных технологий и оборудования. Два мероприятия оптимально дополняют друг друга.
Посетители выставки «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»:
Экспонируемые продукты:
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт,8.
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