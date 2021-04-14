25-я специализированная выставка «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»

С 14 по 16 апреля 2021 года в Казани проводится выставка современных технологий в сфере безопасности «Безопасность. Связь. Интернет».

Эта оптимальная офлайн-платформа для коммуникаций представителей рынка технологий в области безопасности, а также для заключения договоров на поставку оборудования и технических средств обеспечения безопасности, оповещения, контроля доступа, противопожарной защиты, средств индивидуальной защиты и другого необходимого оборудования.

25-я специализированная выставка «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ» проходит на одной площадке с крупнейшей строительной выставкой Поволжья — «ВолгаСтройЭкспо» — выставкой строительных и отделочных материалов, строительных технологий и оборудования. Два мероприятия оптимально дополняют друг друга.

Посетители выставки «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»:

изучат современные образцы продукции ведущих производителей и поставщиков, увидят новейшее оборудование в действии;

смогут выбрать оборудование, технологии и услуги для совершенствования системы безопасности вашего производства;

найдут бизнес-партнеров и поставщиков;

познакомятся с ключевыми тенденциями в сфере безопасности.

Экспонируемые продукты:

Безопасность в строительстве

Безопасность промышленных объектов

Противопожарная безопасность

Оборудование и средства обеспечения противопожарной защиты

Оборудование для систем сигнализации и оповещения

Средства охраны периметра

Экологическая безопасность

Информационная безопасность

«IT-технологии»: защита информации, программные средства, автоматизация процессов, управление БД, поисковые системы

Оборудование и аксессуары для систем видеонаблюдения

Оборудование для систем контроля и управления доступом

Охрана труда

Средства индивидуальной защиты.

Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт,8.