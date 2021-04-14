14 апр 2021

25-я специализированная выставка «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»

25-я специализированная выставка «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»

С 14 по 16 апреля 2021 года в Казани проводится выставка современных технологий в сфере безопасности «Безопасность. Связь. Интернет».

Эта оптимальная офлайн-платформа для коммуникаций представителей рынка технологий в области безопасности, а также для заключения договоров на поставку оборудования и технических средств обеспечения безопасности, оповещения, контроля доступа, противопожарной защиты, средств индивидуальной защиты и другого необходимого оборудования.

25-я специализированная выставка «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ» проходит на одной площадке с крупнейшей строительной выставкой Поволжья — «ВолгаСтройЭкспо» — выставкой строительных и отделочных материалов, строительных технологий и оборудования. Два мероприятия оптимально дополняют друг друга.

Посетители выставки «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»:

  • изучат современные образцы продукции ведущих производителей и поставщиков, увидят новейшее оборудование в действии;
  • смогут выбрать оборудование, технологии и услуги для совершенствования системы безопасности вашего производства;
  • найдут бизнес-партнеров и поставщиков;
  • познакомятся с ключевыми тенденциями в сфере безопасности.

Экспонируемые продукты:

  • Безопасность в строительстве
  • Безопасность промышленных объектов
  • Противопожарная безопасность
  • Оборудование и средства обеспечения противопожарной защиты
  • Оборудование для систем сигнализации и оповещения
  • Средства охраны периметра
  • Экологическая безопасность
  • Информационная безопасность
  • «IT-технологии»: защита информации, программные средства, автоматизация процессов, управление БД, поисковые системы
  • Оборудование и аксессуары для систем видеонаблюдения
  • Оборудование для систем контроля и управления доступом
  • Охрана труда
  • Средства индивидуальной защиты.

Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт,8.

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