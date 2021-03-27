OPEN SPACE MARKET

Встречаем весну вместе с молодыми дизайнерами из 25 городов России и творческими людьми Казани. Приобрести стильную одежду и аксессуары к новому сезону, вкусно поесть и насладиться атмосферой и музыкой, встретить давних знакомых и новых креативных людей можно 27 и 28 марта.

Главная тема маркета — экология, гостей ждет масштабный сбор вторсырья, эколекции.

Мы увеличили продолжительность маркета — с 11:00 до 21:00 для комфортных покупок в удобном вам темпе. На маркете принимаются все меры безопасности — обязательно ношение масок, закрывающих нос и рот, замер температуры, обеспечивается наличие антисептика по всей территории.

ДИЗАЙН-МАРКЕТ

Уютная домашняя одежда и романтичные платья, повседневные вещи для базового гардероба, весенние головные уборы — косынки, кепки, красивое белье — на маркете всегда есть из чего выбрать обновления своего гардероба.

Конечно, будет множество участников с подарками для любимых — украшения для мужчин и для женщин. Аксессуары для дома, свечи ручной работы, игрушки, авторская керамика, изделия из кожи, деревянная посуда — все, что делает жизнь радостной и красивой.

Вас ждет большой стенд от концепт стора «Природа» с растениями в горшочках, не требующими пересадки. Там же можно получить бесплатные консультации по уходу за растениями. Можно принять участие в свопе — бесплатном обмене растениями.

На маркете будет представлен большой выбор натуральной косметики, парфюмерия ручной работы, товары для экологичного образа жизни, товары для питомцев.

Подробнее об участниках

МАСШТАБНЫЙ ЛЕКТОРИЙ

Лекторий Open Space Market пройдет в отдельном здании ( главное здание со шпилем), доступ на все лекции бесплатен даже без билета на маркет.

В субботу вас ждут лекции на важные экологические темы и мастер-класс по мозаике из стекла.

В воскресенье состоится благотворительная мастерская. Все собранные средства пойдут на проекты благотворительного фонда “День Добрых Дел”.

В лектории в воскресенье можно будет узнать о том, как выходить с товарами на маркетплейсы, что в действительности такое “халяль”, познакомиться с историей развитией коктейльной культуры в Казани, почерпнуть полезные знания о продвижении на ютуб.

В 16:00 в воскресенье в лектории состоится зажигательный мастер-класс по африканским барабанам.

Расписание и подробности лектория

DJ’S | МУЗЫКА

Особую атмосферу Open Space Market всегда создаёт музыка, мы выбираем самых интересных диджеев города, которые ставят редкие треки и создают волшебные эмоции. Музыкальное сопровождение готовит креативная команда Werk.

ФУДКОРТ

Так как еще не потеплело, будет множество вариантов горячих блюд и напитков — мясных и вегетарианских. Посетителей ждет кулинарное путешествие по мексиканской, осетинской, американской и ближневосточной кухне. Новинка фудкорта — индийские боулы и напитки.

Травяные сборы, деликатесные сыры, натуральный хлеб, мед и карамель, пончики и орешки в шоколаде можно будет забрать с собой на подарки.

Подробнее.

ЭКОЛОГИЯ

В главном здании со шпилем развернется масштабный сбор вторсырья от партнера маркета “Экологично”. Полный список принимаемого можно посмотреть в инстаграм по хештегу #экоosm

Там же пройдет сбор одежды для благотворительного фонда День Добрых Дел.

Вас ждут лекции о Zero waste и экологичном бизнесе.

Ак Барс Дом на Open Space Market: выращивайте зелень и читайте книги.

Гости мартовского OSM смогут сдать свои прочитанные книги на эко-станции «Ак Барс Дом». За каждую сданную книгу «Ак Барс Дом» подарят комплект семян микрозелени для домашней мини-фермы.

Тех, кто посадит семена от «Ак Барс Дом» и поделится фотографией всходов будущего урожая в социальных сетях, ждут специальные подарки. А книги, собранные в рамках маркета, продолжат свою жизнь в жилых комплексах «Ак Барс Дом» на специальных полках для буккросинга.

Также, в лектории OSM «Ак Барс Дом» пройдет мастер-класс (27 марта в 17.30) по выращиванию микро-зелени, на котором будут даны рекомендации об организации домашней мини-фермы на подоконнике городской квартиры.

OSM NIGHT

27 марта в 20.00 состоится первое за долгое время афтепати Open space market в креативном пространстве Werk.

Ждем троих артистов из первого эшелона российской диджей-сцены: Denis Riabov, Errortica и Hipushit.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание очередей на кассе мы настоятельно просим приобретать билеты на маркет заранее, это можно сделать онлайн на сайте.



Мы предпринимаем все меры для того, чтобы маркет был безопасным и просим отнестись к ним с ответственностью и пониманием.

Справка:



OPEN SPACE MARKET — крупнейшая региональная площадка для продвижения молодых российских дизайнеров, а также креативных проектов в сфере общепита, услуг и развлечений. Это регулярное (4 раза в год) культурно-развлекательное городское событие, объединяющее людей творчества, искусства и моды. С 2013 года проведено более 37 фестивалей, в том числе Sunday Up Market и гастрономические фестивали Open Food Market 2015, 2017, 2018, каждый из которых посетило от 3000 до 12000 казанцев и гостей столицы Республики Татарстан. Основой фестивалей всегда является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, авторских аксессуаров, обуви, изделий hand-made, предметов интерьера и декора.

Вход: 100 руб./школьникам и студентам — 50 руб.

Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно.

Единый билет на два дня мероприятия.

Доступ в лекторий — бесплатно.

#openspacemarket

www.openspacemarket.ru

kazan@openspacemarket.ru