Встречаем весну вместе с молодыми дизайнерами из 25 городов России и творческими людьми Казани. Приобрести стильную одежду и аксессуары к новому сезону, вкусно поесть и насладиться атмосферой и музыкой, встретить давних знакомых и новых креативных людей можно 27 и 28 марта.
Главная тема маркета — экология, гостей ждет масштабный сбор вторсырья, эколекции.
Мы увеличили продолжительность маркета — с 11:00 до 21:00 для комфортных покупок в удобном вам темпе. На маркете принимаются все меры безопасности — обязательно ношение масок, закрывающих нос и рот, замер температуры, обеспечивается наличие антисептика по всей территории.
ДИЗАЙН-МАРКЕТ
Уютная домашняя одежда и романтичные платья, повседневные вещи для базового гардероба, весенние головные уборы — косынки, кепки, красивое белье — на маркете всегда есть из чего выбрать обновления своего гардероба.
Конечно, будет множество участников с подарками для любимых — украшения для мужчин и для женщин. Аксессуары для дома, свечи ручной работы, игрушки, авторская керамика, изделия из кожи, деревянная посуда — все, что делает жизнь радостной и красивой.
Вас ждет большой стенд от концепт стора «Природа» с растениями в горшочках, не требующими пересадки. Там же можно получить бесплатные консультации по уходу за растениями. Можно принять участие в свопе — бесплатном обмене растениями.
На маркете будет представлен большой выбор натуральной косметики, парфюмерия ручной работы, товары для экологичного образа жизни, товары для питомцев.
МАСШТАБНЫЙ ЛЕКТОРИЙ
Лекторий Open Space Market пройдет в отдельном здании ( главное здание со шпилем), доступ на все лекции бесплатен даже без билета на маркет.
В субботу вас ждут лекции на важные экологические темы и мастер-класс по мозаике из стекла.
В воскресенье состоится благотворительная мастерская. Все собранные средства пойдут на проекты благотворительного фонда “День Добрых Дел”.
В лектории в воскресенье можно будет узнать о том, как выходить с товарами на маркетплейсы, что в действительности такое “халяль”, познакомиться с историей развитией коктейльной культуры в Казани, почерпнуть полезные знания о продвижении на ютуб.
В 16:00 в воскресенье в лектории состоится зажигательный мастер-класс по африканским барабанам.
Расписание и подробности лектория
DJ’S | МУЗЫКА
Особую атмосферу Open Space Market всегда создаёт музыка, мы выбираем самых интересных диджеев города, которые ставят редкие треки и создают волшебные эмоции. Музыкальное сопровождение готовит креативная команда Werk.
ФУДКОРТ
Так как еще не потеплело, будет множество вариантов горячих блюд и напитков — мясных и вегетарианских. Посетителей ждет кулинарное путешествие по мексиканской, осетинской, американской и ближневосточной кухне. Новинка фудкорта — индийские боулы и напитки.
Травяные сборы, деликатесные сыры, натуральный хлеб, мед и карамель, пончики и орешки в шоколаде можно будет забрать с собой на подарки.
ЭКОЛОГИЯ
В главном здании со шпилем развернется масштабный сбор вторсырья от партнера маркета “Экологично”. Полный список принимаемого можно посмотреть в инстаграм по хештегу #экоosm
Там же пройдет сбор одежды для благотворительного фонда День Добрых Дел.
Вас ждут лекции о Zero waste и экологичном бизнесе.
Ак Барс Дом на Open Space Market: выращивайте зелень и читайте книги.
Гости мартовского OSM смогут сдать свои прочитанные книги на эко-станции «Ак Барс Дом». За каждую сданную книгу «Ак Барс Дом» подарят комплект семян микрозелени для домашней мини-фермы.
Тех, кто посадит семена от «Ак Барс Дом» и поделится фотографией всходов будущего урожая в социальных сетях, ждут специальные подарки. А книги, собранные в рамках маркета, продолжат свою жизнь в жилых комплексах «Ак Барс Дом» на специальных полках для буккросинга.
Также, в лектории OSM «Ак Барс Дом» пройдет мастер-класс (27 марта в 17.30) по выращиванию микро-зелени, на котором будут даны рекомендации об организации домашней мини-фермы на подоконнике городской квартиры.
OSM NIGHT
27 марта в 20.00 состоится первое за долгое время афтепати Open space market в креативном пространстве Werk.
Ждем троих артистов из первого эшелона российской диджей-сцены: Denis Riabov, Errortica и Hipushit.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Во избежание очередей на кассе мы настоятельно просим приобретать билеты на маркет заранее, это можно сделать онлайн на сайте.
Мы предпринимаем все меры для того, чтобы маркет был безопасным и просим отнестись к ним с ответственностью и пониманием.
Справка:
OPEN SPACE MARKET — крупнейшая региональная площадка для продвижения молодых российских дизайнеров, а также креативных проектов в сфере общепита, услуг и развлечений. Это регулярное (4 раза в год) культурно-развлекательное городское событие, объединяющее людей творчества, искусства и моды. С 2013 года проведено более 37 фестивалей, в том числе Sunday Up Market и гастрономические фестивали Open Food Market 2015, 2017, 2018, каждый из которых посетило от 3000 до 12000 казанцев и гостей столицы Республики Татарстан. Основой фестивалей всегда является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, авторских аксессуаров, обуви, изделий hand-made, предметов интерьера и декора.
Вход: 100 руб./школьникам и студентам — 50 руб.
Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно.
Единый билет на два дня мероприятия.
Доступ в лекторий — бесплатно.
#openspacemarket
kazan@openspacemarket.ru
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