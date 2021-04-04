Международная конференция «Логистика Будущего»

В 2021 году международная серия бизнес-конференций «Логистика Будущего» стартует в Казани. Мероприятие пройдет 04 марта на площадке Шаляпин Палас Отель, ул. Университетская,7. Традиционно участников ждут выступления авторитетных федеральных экспертов и практическая экскурсия на складской объект. Сайт конференции: логистикабудущего.рф.

Конференций «Логистика Будущего» имеет международный статус и входит в серию бизнес-мероприятий по складской и транспортной логистике, которая в 2021 году охватит 8 городов России и СНГ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ташкент и Казань).

04 марта на конференции «Логистика Будущего» в Казани директор по работе с ключевыми клиентами складская и индустриальная недвижимость, земля, компания Knight Frank (г. Москва) Руслан Готыжев представит обзор рынка складской недвижимости России. Территориальный управляющий по электронной коммерции АО Почта России (г. Казань) Михаил Пейсахович расскажет, как стать лидером рынка электронной коммерции и экспресс доставки.

Директор по продажам и развитию COMITAS (г. Москва) Сергей Федоров поделится секретами комплексной интеграции и автоматизации в сфере складской логистики. А руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE (г. Москва) Дмитрий Абдрахманов сориентирует, как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на складе. Специалист по работе с ключевыми клиентами DELTA LI-ION (г. Москва) Ибрагим Сальянский презентует федеральную дистрибьюторскую сеть по продаже промышленных аккумуляторов под брендом Energon.

В рамках конференции 04 марта состоится практическая экскурсия на складской комплекс Q park, 3PL склад компании ПЭК. А каждый участник конференции «Логистика Будущего» получит уникальное издание — федеральный отраслевой гид «Склады РФ — 2021». В издании аккумулирована информация о качественных складских площадях и ведущих отраслевых специалистах.

В настоящее время конференции «Логистика будущего» — крупнейший в России федеральный проект в сегменте отраслевых конференций по складской и транспортной логистике. Ежегодно проект объединяет более 5 000 специалистов отрасли. Это девелоперы и собственники складской недвижимости, топ-менеджеры и ведущие специалисты логистических, транспортных, торговых и производственных компаний, поставщики оборудования и решений по автоматизации, консультанты и брокеры складской и индустриальной недвижимости.