Выставка 3D-фотографии «Стерео-Казань»

В Казани впервые состоится выставка стереофотографии. С 20 февраля по 4 апреля в Центре «Эрмитаж-Казань» пройдёт выставка «Стерео-Казань». Проект демонстрирует оригинальные объёмные снимки с видами города рубежа XIX-XX веков. Все старинные фотографии сопровождаются новыми стерео-снимками, сделанными с тех же точек в 2020 году. Таким образом, можно увидеть прежний вид улиц города, сравнив его со снимками XXI века. В экспозиции представлено более 130 фотографий.

Посетители имеют возможность просматривать старинные фотографии в 3D-формате при помощи современных стереоскопов и ощутить эффект присутствия. Это намного интереснее плоских фотографий в рамах. Организаторы ставят перед собой цель по распространению информации об истории Казани, показанной в занимательном виде.

Также на выставке представлено около 40 старинных оптических приборов, с помощью которых более 100 лет назад создавались и просматривались эти снимки. Это стереоскопы, таксифоты, стерео-очки и 3d-фотоаппараты. Коллекция аппаратов принадлежит казанцу Максиму Васильеву, а исторические снимки предоставил коллекционер Искандер Габдрахманович Камал.

Проект поддержан Фондом Президентских грантов. Вход на выставку для всех посетителей бесплатный.

Место проведения: Музей-заповедник «Казанский Кремль», Центр «Эрмитаж-Казань». Даты: 20 февраля — 4 апреля 2021 года, вторник — четверг, суббота, воскресенье — с 10:00 до 18:00; пятница — с 11:00 до 20:00.

Организаторы: Министерство культуры Республики Татарстан, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Творческий центр «Мастерская братьев Васильевых».