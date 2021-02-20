Интерактивная выставка 3D-фотографии «Стерео-Казань»

Выставка пройдёт в Центре «Эрмитаж-Казань» Казанского Кремля с 20 февраля по 4 апреля 2021 года. Официальное открытие для СМИ состоится 19 февраля в 16:00.

Проект демонстрирует оригинальные объёмные снимки с видами города рубежа 19-20

веков. Все старинные фотографии сопровождаются новыми стерео-снимками, сделанными с тех же точек. Таким образом можно увидеть прежний вид улиц города, сравнив его с

современным. Коллекция никогда не демонстрировались публике. Проект некоммерческий,

вход на выставку для всех посетителей бесплатный. Желающие смогут принять участие в

мастер-классах и экскурсиях.

Идея проекта родилась на выставке «До кино» весной 2019 года, где были представлены в

стерео-формате фотографии Москвы и Петербурга. Многие посетители просили посмотреть

также и на старинные снимки Казани в объёме.

Выставка стерео-фотографии состоится в Казани впервые. С помощью стереоскопов, созданных специально для выставки, все фотографии можно увидеть в объёме. Также на выставке представлена коллекция старинных оптических приборов, с помощью которых более 100 лет назад просматривались эти снимки.