Интерактивная выставка 3D-фотографии «Стерео-Казань»

Выставка пройдёт в Центре «Эрмитаж-Казань» Казанского Кремля с 20 февраля по 4 апреля 2021 года. Официальное открытие для СМИ состоится 19 февраля в 16:00.
Проект демонстрирует оригинальные объёмные снимки с видами города рубежа 19-20
веков. Все старинные фотографии сопровождаются новыми стерео-снимками, сделанными с тех же точек. Таким образом можно увидеть прежний вид улиц города, сравнив его с
современным. Коллекция никогда не демонстрировались публике. Проект некоммерческий,
вход на выставку для всех посетителей бесплатный. Желающие смогут принять участие в
мастер-классах и экскурсиях.
Идея проекта родилась на выставке «До кино» весной 2019 года, где были представлены в
стерео-формате фотографии Москвы и Петербурга. Многие посетители просили посмотреть
также и на старинные снимки Казани в объёме.
Выставка стерео-фотографии состоится в Казани впервые. С помощью стереоскопов, созданных специально для выставки, все фотографии можно увидеть в объёме. Также на выставке представлена коллекция старинных оптических приборов, с помощью которых более 100 лет назад просматривались эти снимки.
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