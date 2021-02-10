III специализированная выставка «ТатАгроЭкспо»

С 10 по 12 февраля 2021 года на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится 3-я специализированная выставка «ТатАгроЭкспо» с участием свыше 200 предприятий из 30 регионов и 50 городов Российской Федерации и представительств ведущих зарубежных компаний. Участие примут крупнейшие производители и поставщики сельхозтехники и оборудования.

ТатАгроЭкспо охватит все сферы агропромышленного комплекса: сельскохозяйственную технику, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена культур, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции и так далее. Новинкой на выставке станут презентации инвестиционных проектов в АПК Республики Татарстан, где будут представлены действующие и наиболее перспективные инвестпроекты региона.

В рамках агропромышленного форума предусмотрена насыщенная программа научных и деловых мероприятий.

По вопросам участия и другим организационным аспектам можно обращаться координатору мероприятия по т. 8(843) 221-77-95.

Гости могут уже сегодня зарегистрироваться по ссылке и получить электронный билет. Для посетителей вход на выставку свободный (бесплатный). Также на сайте организаторов доступна онлайн-трансляция.

