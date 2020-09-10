«Международный саммит Ассоциации участников рынка ЦОД - 2020»

АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с Ассоциацией участников отрасли

ЦОД России в период с 10 по 12 сентября организует «Международный саммит

Ассоциации участников рынка ЦОД — 2020».

Место встречи лидеров рынка ЦОД — площадка нового ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») в Республике Татарстан.



В рамках саммита планируется провести одновременно две деловые сессии. Будут обсуждены темы, связанные с цифровой трансформацией государственного управления как основой для умного и безопасного пространства, актуальные проблемы эксплуатации ЦОД, озвучены экспертные мнения.

Мероприятие пройдет в столице Республики Татарстан — Казани в Korston Club Hotel.

Казань в этом году принимает гостей неслучайно.

Во-первых, Татарстан — особая пилотная площадка для проекта развития цифровой экономики на федеральном уровне. И одно из основных направлений развития ИТ-отрасли республики — создание условий и возможностей для цифровой трансформации предприятий.

Во-вторых, сегодня Татарстан один из наиболее успешных регионов по реализации национальной программы цифровизации. Татарстан — это «цифровая республика», где каждый экономически активный гражданин владеет цифровой грамотностью, а бизнес применяет цифровые компетенции.

В-третьих, 9 сентября, в преддверии саммита, АО «Концерн Росэнергоатом» официально откроет площадку для строительства нового ЦОД «Иннополис» в Республике Татарстан.

Подробности на сайте