АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с Ассоциацией участников отрасли
ЦОД России в период с 10 по 12 сентября организует «Международный саммит
Ассоциации участников рынка ЦОД — 2020».
Место встречи лидеров рынка ЦОД — площадка нового ЦОД АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») в Республике Татарстан.
В рамках саммита планируется провести одновременно две деловые сессии. Будут обсуждены темы, связанные с цифровой трансформацией государственного управления как основой для умного и безопасного пространства, актуальные проблемы эксплуатации ЦОД, озвучены экспертные мнения.
Мероприятие пройдет в столице Республики Татарстан — Казани в Korston Club Hotel.
Казань в этом году принимает гостей неслучайно.
Во-первых, Татарстан — особая пилотная площадка для проекта развития цифровой экономики на федеральном уровне. И одно из основных направлений развития ИТ-отрасли республики — создание условий и возможностей для цифровой трансформации предприятий.
Во-вторых, сегодня Татарстан один из наиболее успешных регионов по реализации национальной программы цифровизации. Татарстан — это «цифровая республика», где каждый экономически активный гражданин владеет цифровой грамотностью, а бизнес применяет цифровые компетенции.
В-третьих, 9 сентября, в преддверии саммита, АО «Концерн Росэнергоатом» официально откроет площадку для строительства нового ЦОД «Иннополис» в Республике Татарстан.
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