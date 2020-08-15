Всероссийский фестиваль донорского движения «Пульсация»

«Протяни руку городу!» — проект «Пульсация» объявляет начало творческого конкурса.

15 августа на Кремлёвской Набережной Казани состоится первый Всероссийский фестиваль донорского движения «Пульсация»*. Проект «Пульсация» — объединяет в себе просветительскую кампанию о донорстве крови, фестиваль и конкурс «Pulse-art» для тех, кому есть, что сказать городу своим творчеством!

К участию приглашаются жители Казани 14 до 40 лет.

Конкурс пройдет в три этапа и будет разделен на два направления — музыка и хореография:

Первый этап

— заочный (до 20 июля). Участникам необходимо заполнить анкету на сайте — http://pulseartfest.ru/ и отправить видео своего выступления.

Второй этап

— очный (до 13 августа). По итогам заочного этапа 10-ти лучшим участникам, в каждом из направлений, будет снято видео с выступлением, которое будут оцениваться онлайн-голосованием в соцсетях фестиваля и жюри конкурса.

Третий этап

— итоговый концерт 15 августа, где будут объявлены победители фестиваля в каждом из направлений. Победители получат дипломы и приятные подарки от организаторов и партнеров Фестиваля.

Организатор фестиваля — крупнейшее в России сообщество доноров крови DonorSearch.org.

С подробной информацией о конкурсе и программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта «Пульсация» — http://pulseartfest.ru/

*В случае сохранения действующего ограничения на проведение массовых мероприятий фестиваль пройдёт в онлайн-формате.