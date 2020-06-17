«ДОРТРАНСЭКСПО»

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАТАРСТАНА.В 2020 ГОДУ СОСТОИТСЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН.
Выставка дорожно-строительной техники, технологий, оборудования и транспортных средств.
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.