17 июн 2020

«ДОРТРАНСЭКСПО»

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАТАРСТАНА.В 2020 ГОДУ СОСТОИТСЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН.

Выставка дорожно-строительной техники, технологий, оборудования и транспортных средств.

Тематики выставки:

  • #материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог
  • #дорожно-строительная техника
  • #автокомпоненты, запасные части
  • #средства связи и навигации
  • #обеспечение безопасности дорожного движения
  • #коммерческий автотранспорт, лизинг
  • #грузовые и пассажирские перевозки, складской комплекс, логистика

Официальная поддержка:

  • Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
  • Исполнительный Комитет муниципального образования г.Казани
  • Союз работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» (г.Москва)

Деловая программа и регистрация на мероприятие доступны на сайте.

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