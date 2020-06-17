17 июн 2020

Выставка "БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ"

Выставка современных технологий в сфере безопасности в 2020 году состоится в формате онлайн.

Тематики выставки:

  • #IT продукты
  • #интеллектуальные решения для проведения онлайн мероприятий
  • #безопасность на производстве
  • #безопасность промышленных и строительных объектов
  • #безопасность при чрезвычайных ситуациях
  • #современные средства защиты
  • #охрана труда

Официальная поддержка:

  • Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан
  • Некоммерческая Организация Фонд Развития Центра Разработки и Коммерциализации Новых Технологий «Сколково»
  • ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»»

Деловая программа и регистрация доступны на сайте.

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