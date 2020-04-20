20 апр 2020

Cпецпроект «Вопросы банкиру»

Cпецпроект «Вопросы банкиру»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает спецпроект «Вопросы банкиру». В течение недели вы можете задать свой вопрос специалистам Банка «Аверс» на тему «Безопасность банковских операций в условиях пандемии COVID-19».

Тезисы к обсуждению:

  • Безопасность системы дистанционного банковского обслуживания
  • Защита платежей в интернет-банке
  • Меры безопасности при использовании банковских карт
  • Интернет-мошенничество

Все ответы будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru

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