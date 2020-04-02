02 апр 2020

Проект «Актуальные вопросы банковского обслуживания в условиях распространения COVID-19»

Проект «Актуальные вопросы банковского обслуживания в условиях распространения COVID-19»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает спецпроект «Вопросы банкиру». В течение недели вы можете задать свой вопрос специалистам Банка «Аверс» на тему «Актуальные вопросы банковского обслуживания в условиях распространения COVID-19».

Тезисы к обсуждению:

  • Ипотечные каникулы оказавшимся в тяжелой ситуации из-за коронавируса.
  • Налог с процентов по вкладам
  • Дистанционное оформление документов
  • Отсрочки платежей по кредиту
  • Реструктуризация кредитов

Все ответы будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru

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