XI Всероссийская Конференция для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг 2020»

20 марта пройдет XI Всероссийская Конференция для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг 2020». В Казани уже пятый год подряд её организует компания «Ремарк».

Концепция конференции: передать участникам простые и эффективные методики и инструменты для повышения эффективности бизнеса, обменяться опытом с практикующими специалистами.



На XI конференции «Продажи и маркетинг 2020» будут рассмотрены важные темы для повышения эффективности работы компаний, своими новейшими наработками поделятся лучшие спикеры:



Игорь Манн: Почему вы? Секреты дифференцирования

Ия Имшинецкая: Как убедить в качестве товара или услуги, чтобы отдали деньги и не выносили мозг

Дмитрий Ткаченко: Аргументация и убеждение: 7 шагов создания карты влияния

Николай Рысев: Новые активные продажи

Владимир Пресняков: 7 мощных действий по маркетингу. Стратегии, о которых должен знать собственник бизнеса

Александр Белоножко: Игры для продавцов, или как увеличить прибыль

Роман Вишневецкий: Основное препятствие в расширении

Тимур Сабаев: Цифровой кочевник. Работа там, где я

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и отзывами участников можно на официальном сайте конференции.

Место: Гранд Отель Казань, конференц-зал «Салих Сайдашев»

