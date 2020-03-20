20 марта пройдет XI Всероссийская Конференция для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг 2020». В Казани уже пятый год подряд её организует компания «Ремарк».
Концепция конференции: передать участникам простые и эффективные методики и инструменты для повышения эффективности бизнеса, обменяться опытом с практикующими специалистами.
На XI конференции «Продажи и маркетинг 2020» будут рассмотрены важные темы для повышения эффективности работы компаний, своими новейшими наработками поделятся лучшие спикеры:
Ознакомиться с подробной программой мероприятия и отзывами участников можно на официальном сайте конференции.
Место: Гранд Отель Казань, конференц-зал «Салих Сайдашев»
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