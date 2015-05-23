23 мая 2015

Балет "Золотая Орда" (XXVIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева)

Балет

Музыка Резеда Ахиярова

Балет в 2 действиях (12+)

Либретто Рената Хариса

Балетмейстер-постановщик - заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана, лауреат международных конкурсов ГЕОРГИЙ КОВТУН (Санкт-Петербург)
Музыкальный руководитель постановки - заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им.Г.Тукая РУСТЕМ АБЯЗОВ
Дирижеры - лауреат Государственной премии России, народный артист Бурятии ВЛАДИМИР РЫЛОВ, заслуженный артист России, народный артист Татарстана РЕНАТ САЛАВАТОВ
Сценография - заслуженный деятель искусств Украины АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам - АННА ИПАТЬЕВА (Киев)
Художник по свету - СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)
Ассистент балетмейстера - заслуженная артистка Украины ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЕВА (Михайловский театр, Санкт-Петербург)
Педагоги-репетиторы - народная артистка Татарстана ЛУИЗА МУХАМЕТГАЛЕЕВА, народная артистка Татарстана ЕЛЕНА КОСТРОВА, заслуженный деятель искусств Татарстана ФАНИС ИСМАГИЛОВ
Хормейстер – народная артистка Татарстана, заслуженный деятель искусств России и Татарстана НУРИЯ ДЖУРАЕВА

ПОСТАНОВКА 2013 ГОДА
Подробнее...

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия