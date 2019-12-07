Мировые профессиональные бои «ТАТФАЙТ 10»

В КРК «Пирамида» состоятся мировые профессиональные бои и Международный профессиональный турнир по боевым искусствам «Татфайт 10».

В юбилейном международном турнире и профессиональных боях сойдутся лучшие представители ММА, тайского бокса и киокусинкай. Всего в рамках мероприятия состоится от 8 до 10 боев.

Организаторами мероприятия выступили Международная Профессиональная бойцовская лига «ТАТФАЙТ» и филиал Российского Союза Боевых Искусств по РТ, при поддержке Министерства спорта РТ, а также спортивных федераций Республики по ММА, тайскому боксу, киокусинкай.

Все победители будут награждены денежными призами, как того требуют правила профессионального спорта в сфере единоборств. Трое лучших бойцов из Татарстана станут на год обладателями контрактов ежемесячной денежной стипендии от Лиги «ТАТФАЙТ».