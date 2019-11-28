Форум для бизнесменов и руководителей Ak Bars Business Drive 2019

28 ноября в честь своего дня рождения Ак Барс Банк проводит в Корстоне второй деловой форум Ak Bars Business Drive.

Тема этого года — неочевидные точки роста бизнеса. 9 практиков малого и среднего бизнеса из России расскажут, как выстроить эффективные бизнес-процессы, масштабировать свое дело и увеличить прибыль с помощью небанальных инструментов.

Спикеры:

Донат Мухаметшин, основатель проектов Chalbar, Bazzar, Fantasy Technology

Дмитрий Левицкий, президент Профессионального ресторанного альянса РЕАЛ. Ресторатор, основатель HURMA Group of Companies, владеющеи и управляющеи ресторанами в Москве и в других регионах России

Гузель Хисматуллина, директор и собственник компании «Teamsoft»

Дмитрий Гриц, Кандидат юридических наук, Директор Института бизнес-права МГЮА. Адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы «Гриц и партнеры». Автор книги «Адвокат бизнеса»

Дмитрий Кибкало, основатель сети магазинов «Мосигра» и издательства «Магеллан», владелец сети футбольных школ «Метеор», автор книги «Бизнес как игра», получившей премию «Лучшая деловая книга 2016 года»

Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям в компании «ВкусВилл», автор книги «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая всё не так»

Снежана Манько, основатель и руководитель проекта FIN-SKILL, автор книги «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего бизнеса»

Юрий Белонощенко, основатель компании «Бэби-клуб», включающей в себя сеть из 240 детских развивающих центров в 70 городах России и СНГ

Екатерина Арсентьева, руководитель и основатель консалтинговой фирмы «Ваша бухгалтерия»