Форум для бизнесменов и руководителей Ak Bars Business Drive 2019

28 ноября в честь своего дня рождения Ак Барс Банк проводит в Корстоне второй деловой форум Ak Bars Business Drive.
Тема этого года — неочевидные точки роста бизнеса. 9 практиков малого и среднего бизнеса из России расскажут, как выстроить эффективные бизнес-процессы, масштабировать свое дело и увеличить прибыль с помощью небанальных инструментов.
Спикеры:
Регистрация и программа — на сайте. Участие бесплатно, количество мест ограничено.
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