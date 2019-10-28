28 окт 2019

Online-конференция с Эльмирой Зариповой, министром труда, занятости и социальной защиты РТ

Смотреть видеозапись

28 октября в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ

Партнеры

Официальные партнеры:

Календарь

Все мероприятия