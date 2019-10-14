15-й конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

«50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится ежегодно с целью повышения инновационного потенциала Республики Татарстан. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана.

За 14 лет в Конкурсе приняли участие более 19 500 участников, 1965 стали победителям.

Традиционно конкурс проводится в 9 номинациях:

« Перспектива» — 10 премий по 25 000 руб.;

Перспектива» — 10 премий по 25 000 руб.; «Инновации в образовании» — 10 премий по 50 000 руб.;

«Старт инноваций» — 10 премий по 50 000 руб.;[1]

«Наноимпульс» — 10 премий по 50 000 руб.;

«Цифровая экономика» — 10 премий по 50 000 руб.;

«Патент года» — 10 премий по 50 000 руб.;

«Социально значимые инновации» — 10 премий по 50 000 руб.;

«Проекты Национальной технологической инициативы» — 5 премий по 50 000 руб.;

«Молодежный инновационный проект» (МИП)* — 40 премий по 220 000 руб.

*Победителями в Номинация «Молодежный инновационный проект» являются до 40 проектов из Республики Татарстан — победители программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия. Победители в данной номинации получают софинансирование в размере до 220 тысяч рублей от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан к финансированию до 500 тысяч рублей Фонда содействия, в соответствии с условиями программы «У.М.Н.И.К.».

Одновременно с Конкурсом идет прием заявок по программе инновационных проектов «Идея-1000» Старт-1 от Инвестиционно-венчурного фонда РТ. 10 лучших проектов смогут получить до 2 000 000 руб. на разработку прототипа.

Проекты победители ИДЕИ -1000 предыдущих лет, поддержанные ИВФ РТ уже вышли на новые раунды инвестирования, внедряются в реальный сектор, выпускают медицинское, селькохозяйственное, промышленное оборудование и выходят на самоокупаемость. Среди них ГРАВЕР-ЛАЗЕР, Анатомика, ИРБИСТЕХ, iStaff, Машагро-ИНН, Геткодер, Р-Визионер и многие другие.

Помимо основных номинаций также будут присуждены премии и стипендии от партнеров конкурса — крупнейших наукоемких компаний региона

К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане.

Организаторами конкурса выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан.