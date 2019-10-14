15-й конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»

«50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится ежегодно с целью повышения инновационного потенциала Республики Татарстан. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана.
За 14 лет в Конкурсе приняли участие более 19 500 участников, 1965 стали победителям.
Традиционно конкурс проводится в 9 номинациях:
*Победителями в Номинация «Молодежный инновационный проект» являются до 40 проектов из Республики Татарстан — победители программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия. Победители в данной номинации получают софинансирование в размере до 220 тысяч рублей от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан к финансированию до 500 тысяч рублей Фонда содействия, в соответствии с условиями программы «У.М.Н.И.К.».
Одновременно с Конкурсом идет прием заявок по программе инновационных проектов «Идея-1000» Старт-1 от Инвестиционно-венчурного фонда РТ. 10 лучших проектов смогут получить до 2 000 000 руб. на разработку прототипа.
Проекты победители ИДЕИ -1000 предыдущих лет, поддержанные ИВФ РТ уже вышли на новые раунды инвестирования, внедряются в реальный сектор, выпускают медицинское, селькохозяйственное, промышленное оборудование и выходят на самоокупаемость. Среди них ГРАВЕР-ЛАЗЕР, Анатомика, ИРБИСТЕХ, iStaff, Машагро-ИНН, Геткодер, Р-Визионер и многие другие.
Помимо основных номинаций также будут присуждены премии и стипендии от партнеров конкурса — крупнейших наукоемких компаний региона
К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане.
Организаторами конкурса выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте мероприятия или по телефонам (843) 292-70-91, 570-39-27, 294-95-74.
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