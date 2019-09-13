13 сен 2019

Круглый стол "Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью"

Круглый стол

13 сентября редакция интернет-газеты «Реальное время» при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ проведет круглый стол на тему «Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью»

Тезисы к обсуждению:

  • Реализация концепции Zero Waste на предприятиях Татарстана
  • Адаптивность механизмов осознанного потребления и сокращения отходов в Татарстане
  • Зачем бизнесу Zero Waste. Какие расходы он готовы понести от «зеленой» экономики. Технологические ограничения возможности переработки
  • Zero Waste в стратегиях розничных компаний. Примеры реализации
  • Российское и европейская практики госрегулирования в сферы обращения с отходами и упаковкой

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Контакты

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

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