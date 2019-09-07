«Лагерь Единение», бизнес-форум

7-8 сентября состоится крупнейший в России безалкогольный бизнес-форум Алмаза Зиатдинова «Лагерь Единение», где до 500 предпринимателей и руководителей соберутся в живописном месте города Казань.
Спикеры форума:
1) Михаил Дашкиев. Хедлайнер форума. Сооснователь «Бизнес Молодость» (самое крупное сообщество предпринимателей в России). Выступит впервые за 6 лет. Тема выступления «Декомпозиция, как способ упорядочить хаос и найти ключевое действие».
2) Абдульзянов Артур Рашидович. Владелец ПО «Зарница» (руководитель более 700 сотрудников). Выступит с темой «Методы систематизации задач и технология управления временем».
3) Герман Гаврилов, основатель компании Rositat.com (руководитель более 300 сотрудников). Раскроет тему «Как победить бардак и построить систему?».
Этот форум необычен тем, что лекции, кейсы, бизнес-задачи решаются на 2-х дневном интенсиве, где в закрытом пространстве и уютных номерах собираются сотни предпринимателей, погружаясь в условия, помогающие менять мышление, эффективно действовать, обучаться, знакомиться и заряжаться энергией на грядущие месяцы, при этом соблюдая принципы ЗОЖ, совмещая с отдыхом на природе всей семьей.
Форум подойдет для:
Гостей ждет:
Когда: 7-8 сентября (2 полных дня)
Где: Лагерь «Байтик», п.Крутушка
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