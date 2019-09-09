Открытая лекция «Архитектура Латвии – сочетание исторического и современного»

9-го сентября, в 16:00, в БЦ «Корстон» (ул. Николая Ершова, 1а), в рамках рабочего визита в Республику Татарстан Чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Российской Федерации Мариса Риекстиньша и Латвийской бизнес-делегации и при поддержке при поддержке Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов в Казани пройдет встреча и открытая лекция с архитектором из Латвии — Гиртом Калинкевичем на тему «Архитектура Латвии — сочетание исторического и современного».

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Девелоперам — познакомиться с успешными кейсами интеграции новых проектов в историческую застройку, а также с современными тенденциями в отношении проектирования комплексной застройки.

Архитекторам — по вопросам сотрудничества по новому проекту Гирта в Казани.

Как и для Казани, в Риге остается актуальной тема интеграции новых проектов в историческую архитектуру Старой Риги и районы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В рамках лекции будут рассмотрены примеры архитектурных решений для исторических построек, их современная реконструкция и новые проекты в Риге и Казани.

Гирт Калинкевич — владелец латвийского «Архитектурного бюро LOFT», который получил степень магистра в Рижском Техническом Университете. За двадцать лет работы Гирт принимал участие во многих интересных новых проектах и проектах по реконструкции зданий в Латвии, Норвегии, Португалии, а также в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Работы архитектора не раз были отмечены признанием и наградами в области архитектуры. Гирт является совладельцем компании недвижимости «Riga LOFT», в распоряжении которой находится большой каталог построенных и незастроенных мансард (лофтов), а также других инвестиционных объектов.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.