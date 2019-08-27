27 авг. 2019

Бизнес-бранч на тему: «Текущее положение и прогноз развития вторичного рынка жилья»

Бизнес-бранч на тему: «Текущее положение и прогноз развития вторичного рынка жилья»

27 августа состоится бизнес-бранч на тему: «Текущее положение и прогноз развития вторичного рынка жилья», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Эксперты в сфере аренды и купли-продажи жилья обсудят следующие ключевые тезисы:

  • Динамика цен на вторичное жилье в Казани и по Татарстану
  • Платежеспособный спрос на вторичном рынке жилья
  • В какие периоды были зафиксированы рост и падение продаж на рынке. Какие факторы способствовали движению спроса
  • Драйверы спроса в сегменте вторичного рынка жилья

Объем предложения на рынке вторичного жилья

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