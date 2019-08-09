Профессиональная премия «Строитель года»

9 августа 2019 года состоится республиканская премия в области строительства «Строитель года» с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и министра строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан И.Э. Файзуллина.
Торжественное мероприятие проводится второй год подряд. В 2018 году награды вручались в номинациях: «Лучшая строительная компания года Республики Татарстан», «Лучший реализованный проект жилого дома РТ», «Лучший реализованный проект жилищного комплекса РТ», «Лучшая компания по строительству социально-культурных объектов Республики Татарстан» и др.
Кроме того, на мероприятии вручались медали «За доблестный труд», присваивались почетные звания «Заслуженный строитель Республики Татарстан», «Заслуженный архитектор Республики Татарстан» и др. Среди награждаемых оказались каменщики, монтажники, слесари-ремонтники, инженеры, менеджеры крупных строительных компаний и представители других профессий отрасли.
Номинации 2019 года и кандидаты на победу пока не раскрываются.
Формат: деловое вечернее мероприятие.
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