VIII Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани»

8-11 августа в столице Татарстана состоится Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Четыре дня масштабного музыкального праздника — это выступление сводного оркестра, плац-концерты, дефиле по улице Баумана, концерты в городских парках.

Восьмой фестиваль представит 19 коллективов и более 700 музыкантов из прославленных оркестров Министерства обороны РФ, МВД России, Росгвардии. Среди них постоянные участники торжественных парадов на Красной площади, международных фестивалей, боевых и специальных операций.

В Казань приедут уже полюбившиеся горожанам и гостям Татарстана оркестры из Республики Казахстан, городов Богородска и Екатеринбурга и элегантные, стильные мажоретки из Нижнего Новгорода.

Но большая часть приглашенных оркестров в «Фанфарах Казани» примет участие впервые. Министерство обороны РФ и Росгвардия направляют в Казань по пять оркестров. Фестиваль прошлого года порадовал выступлением моряков, в нынешнем году жителей и гостей Казани ждут музыкальные сюрпризы от летчиков и десантников.

Наряду с военными оркестрами в фестивале примут участие и уникальные «гражданские» коллективы со своей яркой программой. Ожидается приезд одного из лучших духовых оркестров Западного Урала — Пермского губернского оркестра. Музыкальный коллектив активно гастролирует не только в России — он дал более 100 концертов в 87 европейских городах.

Торжественное открытие VIII Международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани» состоится в Казанском Кремле 9 августа.