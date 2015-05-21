XII Банковский Саммит по инновациям и развитию

В 2015 году Банковский Саммит по инновациям и развитию состоится в 12-й раз. Более 2500 представителей банков приняли участие в этом событии за прошедшие годы. Свыше 160 экспертов в области финансов и высоких технологий, лидеров мнений выступили перед делегатами, стали участниками острых дискуссий. Саммит давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для обсуждения самых актуальных стратегий и тактик для банковского бизнеса.

В 2015 году такое обсуждение приобретает особый смысл. Банковский и платежный рынок наиболее глубоко отреагировал на изменения социально экономической ситуации. Сегодня мы все являемся свидетелями и участниками значительных изменений рынка. Именно поэтому главная тема Саммита 2015: Банки в новом социально-экономическом контексте: консолидация отрасли, специализация игроков.

Как реагировать на новые вызовы?

Какую тактику выбрать в условиях трансформации?

Как развиваться и оптимизировать одновременно?

Какие уроки прошедших кризисов полезно держать на вооружении?

Какие тренды банковского бизнеса будут особенно актуальны сегодня и почему?

Эти вопросы и многие другие животрепещущие темы мы обсудим 21-24 мая в Сочи на

XII Банковском Саммите по инновациям и развитию.

Вас ждут интересные спикеры, острые дискуссии, полезные мастер-классы, специальный день для обсуждения практических кейсов и продуктивное трехдневное личное общение с коллегами по рынку.

Узнать подробную информацию о Саммите можно на официальном сайте мероприятия.