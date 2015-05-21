XII Банковский Саммит по инновациям и развитию

В 2015 году Банковский Саммит по инновациям и развитию состоится в 12-й раз. Более 2500 представителей банков приняли участие в этом событии за прошедшие годы. Свыше 160 экспертов в области финансов и высоких технологий, лидеров мнений выступили перед делегатами, стали участниками острых дискуссий. Саммит давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для обсуждения самых актуальных стратегий и тактик для банковского бизнеса.
В 2015 году такое обсуждение приобретает особый смысл. Банковский и платежный рынок наиболее глубоко отреагировал на изменения социально экономической ситуации. Сегодня мы все являемся свидетелями и участниками значительных изменений рынка. Именно поэтому главная тема Саммита 2015: Банки в новом социально-экономическом контексте: консолидация отрасли, специализация игроков.
Эти вопросы и многие другие животрепещущие темы мы обсудим
21-24 мая в Сочи на
XII Банковском Саммите по инновациям и развитию.
Вас ждут интересные спикеры, острые дискуссии, полезные мастер-классы, специальный день для обсуждения практических кейсов и продуктивное трехдневное личное общение с коллегами по рынку.
Узнать подробную информацию о Саммите можно на официальном сайте мероприятия.
Место проведения: Hyatt Regency Sochi 5*; Россия, г.Сочи, ул. Орджоникидзе 17
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