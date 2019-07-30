Семинар «Правовые аспекты экспорта», Нижний Новгород

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии своего дела и старта экспортной деятельности. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На семинаре нижегородские предприниматели узнают о назначениях и областях применения международных правил ведения внешнеэкономической деятельности, особенностях международного частного права, актуальных на этапах приглашения иностранного покупателя к сделке, согласования и заключения с ним внешнеторгового контракта, механизмах досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам, видах интеллектуальной собственности, мерах их защиты при выходе на международные рынки и инструментах финансовой поддержки зарубежного патентования.

Обучение проводит Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках программы экспортных семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ).

Семинар проведут аттестованные тренеры Школы экспорта РЭЦ: Илья Петухов, Елена Капранова.

Регистрация на сайте www.exportedu.ru

Обучение будет проходить по адресу г.Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 (Технопарк «Анкудиновка»), ауд.314.



Участие в программе экспортных семинаров бесплатно.