ИТ-фестиваль 404 CAMP, Самара

С 19 по 21 июля в Самарской области пройдет фестиваль 404 CAMP в формате open air для IT-специалистов. В программе — доклады, спортивные соревнования, живая музыка и множество развлечений. Организатором 404 CAMP выступает компания Haulmont при поддержке Правительства Самарской области. В этом году фестиваль пройдет уже второй раз. Ожидается около 500 участников.

Центральный пункт программы — два параллельных трека докладов. Среди заявленных тем: технологии разработки, управление проектами, soft skills, big data, machine learning и многое другое. В качестве спикеров выступят специалисты КРОК, ЦБ РФ, 1C-Битрикс, Mercury Development, Altarix, NetCracker и других компаний.

Также в программе 404 CAMP:

— спортивные соревнования;

— квиз от Тольяттинской лиги знатоков;

— выступление самарских диджеев и музыкальных групп;

— тематические мастер-классы.

Партнерами фестиваля выступают IT-компании, которые организуют на площадке 404 CAMP множество развлечений. Место проведения — кемпинг-парк Volga Discovery. На территории фестиваля будет работать Палаточный городок. Палаточный лагерь располагается в 2 минутах ходьбы от главной площадки фестиваля.

Из Самары будет организована централизованная доставка на автобусах. Те, кто решит добираться самостоятельно, смогут оставить машину на парковке прямо на территории 404 CAMP.

Подробности о мероприятии — на сайте www.404camp.ru