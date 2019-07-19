ИТ-фестиваль 404 CAMP, Самара

С 19 по 21 июля в Самарской области пройдет фестиваль 404 CAMP в формате open air для IT-специалистов. В программе — доклады, спортивные соревнования, живая музыка и множество развлечений. Организатором 404 CAMP выступает компания Haulmont при поддержке Правительства Самарской области. В этом году фестиваль пройдет уже второй раз. Ожидается около 500 участников.
Центральный пункт программы — два параллельных трека докладов. Среди заявленных тем: технологии разработки, управление проектами, soft skills, big data, machine learning и многое другое. В качестве спикеров выступят специалисты КРОК, ЦБ РФ, 1C-Битрикс, Mercury Development, Altarix, NetCracker и других компаний.
Также в программе 404 CAMP:
— спортивные соревнования;
— квиз от Тольяттинской лиги знатоков;
— выступление самарских диджеев и музыкальных групп;
— тематические мастер-классы.
Партнерами фестиваля выступают IT-компании, которые организуют на площадке 404 CAMP множество развлечений. Место проведения — кемпинг-парк Volga Discovery. На территории фестиваля будет работать Палаточный городок. Палаточный лагерь располагается в 2 минутах ходьбы от главной площадки фестиваля.
Из Самары будет организована централизованная доставка на автобусах. Те, кто решит добираться самостоятельно, смогут оставить машину на парковке прямо на территории 404 CAMP.
Подробности о мероприятии — на сайте www.404camp.ru
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