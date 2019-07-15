Российско-китайский Молодежный бизнес-инкубатор

С 15 по 24 июля в г. Казани делегация молодых предпринимателей из России и Китая примет участие во втором этапе работы инкубатора.

Со стороны Парвительства республики принимает участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшин.

Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор — это уникальная акселерационная программа, разработанная с целью вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику.

Программа разделена на 2 этапа:

-российский,

-китайский,

каждый по 14 дней.

Участие в программе бесплатное.

В российской части признанные эксперты по работе

с Китаем обучают участников всем тонкостям ведения бизнеса с партнерами из Китайской Народной Республики.

В Китае резиденты получают для этого все исчерпывающие возможности, встречаются

с крупными компаниями из необходимых отраслей и знакомятся с инвесторами.

Российский Союз Молодежи и Всекитайская Федерация Молодежи разработали проект, позволяющий ускорить и усилить кооперацию молодых людей в бизнесе, обмене инновациями и привлечении инвестиций.

Координатор в Казани: Элькин Искандеров, Tatarstan.rsm@gmail.com

Сайт проекта: http://rcybi.ru/