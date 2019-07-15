С 15 по 24 июля в г. Казани делегация молодых предпринимателей из России и Китая примет участие во втором этапе работы инкубатора.
Со стороны Парвительства республики принимает участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшин.
Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор — это уникальная акселерационная программа, разработанная с целью вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику.
Программа разделена на 2 этапа:
-российский,
-китайский,
каждый по 14 дней.
Участие в программе бесплатное.
В российской части признанные эксперты по работе
с Китаем обучают участников всем тонкостям ведения бизнеса с партнерами из Китайской Народной Республики.
В Китае резиденты получают для этого все исчерпывающие возможности, встречаются
с крупными компаниями из необходимых отраслей и знакомятся с инвесторами.
Российский Союз Молодежи и Всекитайская Федерация Молодежи разработали проект, позволяющий ускорить и усилить кооперацию молодых людей в бизнесе, обмене инновациями и привлечении инвестиций.
Координатор в Казани: Элькин Искандеров, Tatarstan.rsm@gmail.com
Сайт проекта: http://rcybi.ru/
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