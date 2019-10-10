Бизнес-стендап-марафон «СВОИ ГРАБЛИ», Нижний Новгород

10 октября в Нижнем Новгороде состоится деловое мероприятие нестандартного формата. «Свои грабли» — марафон об уникальных стартапах, бизнес-решениях, применяемых технологиях в бизнесе. Мероприятие озвучивается как место встречи и обмена опытом предпринимателей с оригинальными бизнес-идеями, проектами и инициативами.
«Свои грабли» — это ток-шоу, в ходе которого владельцы бизнеса будут рассказывать свои истории реализации бизнес-идей в современном формате стендапа.
Говоря об экспертах, компетентную оценку инновационным проектам-участникам дадут известные представители бизнеса, промышленности, экономики, политики и медиа, которые выразят свой объективный взгляд на каждый из проектов и дадут определенные подсказки участникам, которые, в свою очередь, получают возможность публично рассказать о своем бизнесе, установить возможные партнерские связи и деловые контакты. Среди экспертов числится и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
К участию в бизнес-марафоне приглашаются предприниматели Нижегородской области и соседних регионов (Владимирская область, республики Мордовия, Чувашия, Марий-Эл), имеющие нестандартный опыт ведения бизнеса и готовые рассказать о нем. 12 реальных бизнес-историй будут выбраны по ряду критериев, среди которых:
Обладатель самой интересной истории получит возможность выиграть денежный приз на развитие своего бизнеса.
Более подробная информация о конкурсе — на сайте мероприятия
Регистрация для слушателей по ссылке.
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