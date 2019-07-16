Круглый стол: «Обзоры всех сегментов рынка недвижимости г. Казани. Итоги первого полугодия 2019 года»

16 июля Полномочное представительство Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов (РГУД в РТ), в редакции интернет-газеты «Реальное время», проведут открытый обзор всех сегментов рынка недвижимости в города Казани и подведут итоги первого полугодия 2019 года.
Основные вопросы круглого стола:
1. Жилая недвижимость
2. Офисная недвижимость
3. Торговая недвижимость
4. Складская недвижимость
Участники:
1. Анастасия Гизатова, руководитель агентства недвижимости «Счастливый Дом»
2. Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград»
3. Мурат Ахмеров, генеральный директор А-девелопмент
4. Полина Камалова*, руководитель отдела по работе с арендаторами МЕГА Казань
5. Анна Ложкина, руководитель бизнес-центра «Urban», член офисного комитета РГУД
6. Олег Исламов, управляющий директор по ипотечному кредитованию банка ВТБ 24 в Татарстане
7. Леонид Захаров, начальник управления по работе с партнерами «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»
Модератором круглого стола выступит полномочный представитель РГУД в РТ Елена Стрюкова.
Информационный партнер мероприятия — интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики «Реальное время».
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