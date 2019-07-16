16 июля 2019

Круглый стол: «Обзоры всех сегментов рынка недвижимости г. Казани. Итоги первого полугодия 2019 года»

Круглый стол: «Обзоры всех сегментов рынка недвижимости г. Казани. Итоги первого полугодия 2019 года»

16 июля Полномочное представительство Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов (РГУД в РТ), в редакции интернет-газеты «Реальное время», проведут открытый обзор всех сегментов рынка недвижимости в города Казани и подведут итоги первого полугодия 2019 года.

Основные вопросы круглого стола:

1. Жилая недвижимость

  • Количество сделок на первичном и вторичном рынке. Динамика цен
  • Объем рынка. Новые проекты. Выданные разрешения на строительство
  • Малоэтажное жилье и коттеджные поселки. Тенденции
  • Жизнь после 1 июля. Как изменились правила игры на рынке первичной недвижимости
  • Условия ипотеки, количество выданных кредитов, плохие кредиты
  • Эскроу счета и проектное финансирование. Успехи к 1 июля
  • Что изменится в процедуре для застройщика и конечного потребителя
  • Прогноз до конца года

2. Офисная недвижимость

  • Итоги сертификации бизнес-центров Казани. Кто лишился прежнего класса
  • Ставки аренды, уровень вакансии
  • Как изменился состав арендаторов бизнес-центров, источники спроса
  • Новые проекты, вторая волна коворкингов
  • Прогноз развития рынка

3. Торговая недвижимость

  • Состав арендаторов торговых центров, посещаемость, ставки аренды, уровень вакансии
  • Новые объекты, новые форматы
  • Street-retail: объем рынка, цены, ставки аренды и сроки окупаемости
  • Востребованный формат встроенно-пристроенных помещений
  • Коммерческая ипотека
  • Прогноз развития рынка

4. Складская недвижимость

  • Обзор рынка, ставки аренды, вакансия, источники спроса
  • Логистические центры операторов
  • Состав арендаторов
  • Новые форматы
  • Прогноз

Участники:

1. Анастасия Гизатова, руководитель агентства недвижимости «Счастливый Дом»

2. Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград»

3. Мурат Ахмеров, генеральный директор А-девелопмент

4. Полина Камалова*, руководитель отдела по работе с арендаторами МЕГА Казань

5. Анна Ложкина, руководитель бизнес-центра «Urban», член офисного комитета РГУД

6. Олег Исламов, управляющий директор по ипотечному кредитованию банка ВТБ 24 в Татарстане

7. Леонид Захаров, начальник управления по работе с партнерами «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»

Модератором круглого стола выступит полномочный представитель РГУД в РТ Елена Стрюкова.

Информационный партнер мероприятия — интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики «Реальное время».

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