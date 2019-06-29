Церемония награждения федеральной премии «Инновация-2019», Н.Новгород

Инновация» — первая и наиболее авторитетная российская награда в области современного искусства. Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году. В 2019 году премия будет вручена видным деятелям культуры в четырнадцатый раз.
Мероприятие впервые проводится в Нижнем Новгороде.
Церемония награждения состоится 29 июня. На следующий день начнет свою работу выставка, посвященная премии. Посетить экспозицию можно будет с 30 июня по 25 августа 2019 года.
Премия проводится Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.
Сайт премии: http://artinnovation.ru/
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.