Церемония награждения федеральной премии «Инновация-2019», Н.Новгород

Инновация» — первая и наиболее авторитетная российская награда в области современного искусства. Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году. В 2019 году премия будет вручена видным деятелям культуры в четырнадцатый раз.

Мероприятие впервые проводится в Нижнем Новгороде.

Церемония награждения состоится 29 июня. На следующий день начнет свою работу выставка, посвященная премии. Посетить экспозицию можно будет с 30 июня по 25 августа 2019 года.



Премия проводится Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.

Сайт премии: http://artinnovation.ru/



